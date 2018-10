Gobierno buscó una "solución barata" en conflicto por el Metrobús

Al respecto, dijo que de darse por terminado el acuerdo legal con la firma portuguesa, sin que se cometan las causales establecidas, podría traer consecuencias catastróficas para el país.

“Tenemos un contrato vigente y tenemos que mostrar seguridad jurídica para inversores (…) Si cometíamos algún error íbamos a producir un daño innecesario a la imagen del país, además de daños económicos”, dijo en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Aclaró que se buscó una solución más barata para el Estado, a través de un compromiso con la empresa de suspender las obras para la construcción del Metrobús y rehabilitar las vías de la ruta Mariscal Estigarribia.

“Encontramos esta solución para el Estado y se trata de una solución inmediata para la gente, pero esto no significa que pare la investigación de lo que ocurrió desde un principio”, señaló.

Por otro lado, el procurador mencionó que el Estado no pagará de más por los trabajos. “El costo se reajusta de acuerdo a la obra hecha, eso quedó claro con la empresa. No se va a pagar nada que no se haya hecho”, indicó.

Consultado sobre si los atrasos en las obras, la falta de acceso a las franjas o los perjuicios a los frentistas se configuran como causales de recesión del contrato, Coscia aclaró que esos hechos son una cuestión de discusión, pero que se analizará quién es el culpable.

Obras del Metrobús suspendidas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tomó la determinación de suspender oficialmente las obras del proyecto Metrobús en sus tramos 3 y 2. Esto, a raíz de la crisis que se desató en las últimas semanas.

Desde este miércoles, la empresa contratista Mota Engil empezó a trabajar en la rehabilitación de la ruta Mcal. Estigarribia para el tráfico vehicular, peatonal y comercial, conforme al acuerdo al cual se llegó con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

La crisis sobre la continuidad del Metrobús se desató solo dos días después de que asumiera Mario Abdo Benítez como presidente de la República.

El actual ministro de Obras, Arnoldo Wiens, informó que Mota Engil suspendería los trabajos del Metrobús, a causa de la falta de pago de unos USD 80.000 por parte del MOPC y porque no tenían acceso al 60% de la zona en la que debían trabajar.

Por el caso, se conformó una mesa de crisis y se acordó una prórroga de preaviso de suspensión, que se cumplió el pasado 19 de octubre, en medio de una gran incertidumbre.

Tras intensas reuniones, el Gobierno confirmó el pasado sábado que la empresa ya no continuaría con los trabajos.

La firma Mota Engil responsabilizó al Gobierno de Horacio Cartes por la falta de avance de los trabajos, alegando incumplimiento de algunos puntos del contrato. No obstante, la firma manifestó su voluntad y disponibilidad para colaborar en las soluciones.