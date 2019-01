Gobierno busca levantar empresas públicas mediante reestructuración

Morosa. La INC arrastra una millonaria deuda histórica con Petropar y con la ANDE.

Andrés Bernal, asesor y socio de Governance Consultants, remarcó que la idea central gira en torno a una modificación orgánica en las compañías estatales, adecuándolas a las mejores prácticas internacionales.

Explicó que se plantean cambios en la dirección, operatividad y control, modificaciones que pueden generar una mayor eficiencia y rentabilidad no solo financiera, sino también social.

“Hablamos de contar con buenos directorios, buenos ambientes de control, buenos tipos de auditorías y de elementos de ética, que puedan generar una modernización en la empresa pública. El sentido de los gobiernos corporativos es que se tomen mejores decisiones de negocios, de inversión, de contratación, y que existan mayores niveles de transparencia en los procesos”, expresó.

Inicio. En la actualidad las empresas públicas son 9: Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Industria Nacional de Cemento (INC), Petropar, Puertos, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Consultado al respecto, el director de Empresas Públicas del Ministerio de Hacienda, Elvio Brizuela, informó que la idea es empezar el proceso de reestructuración con las compañías que son sociedades anónimas: Essap, Fepasa, Capasa y Copaco. Indicó que, como estas empresas están estructuradas por estatutos y no por leyes, los cambios serán menos burocráticos.

“Lo primero es revisar las funciones directivas. Para tener más eficiencia, la dirección estratégica y de control ya no puede estar ocupada también de la operatividad. Eso podría ser un primer paso, para después trabajar en los cambios de leyes”, refirió.

A la par de este plan, el Gobierno está llevando adelante una auditoría a estas 9 empresas, la mayoría de ellas con rendimiento negativo y desalentadora proyección.

Petropar carga deuda de INC

Documentos internos oficiales revelan que Petropar viene subsidiando una millonaria deuda histórica a la Industria Nacional del Cemento por provisión de fueolil y servicios. A noviembre del año pasado, la deuda estaba en 109.259 millones de guaraníes (USD 18.058.00 millones, al cambio de G. 6.050 por dólar). El monto es el remanente que quedó del consolidado de casi 146.000 millones de guaraníes que habían acordado en el 2013 para establecer un calendario de pago. Petropar, pese a tener el antecedentes de mala administración y llena de denuncias de corrupción, auxilió con la provisión de fueloil y servicios a la INC. A la cementera se le está haciendo cuesta arriba honrar sus deudas históricas millonarias, tanto con Petropar como con la ANDE, que es incluso mayor. Hasta ahora, el Estado sigue cargando con empresas públicas que representan una pesada carga. La telefónica Copaco SA, el año pasado, cerró con pérdidas de 41.000 millones de guaraníes; la INC, pese a una inyección de USD 80 millones, sigue a los tumbos, mientras Petropar sufrió manejos irregulares y posible daño patrimonial de G. 30.000 millones, vinculados a contratos para habilitar estaciones de servicio.