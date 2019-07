Gobernador de HC no descarta ir a Añetete

El gobernador de Central, Hugo Javier González, no descartó que en algún momento analice la idea de sumarse al equipo oficialista Colorado Añetete y abandonar Honor Colorado.

Cuando fue consultado sobre el tema, respondió que “todo es posible”. Sin embargo, aseveró que ahora no estamos en época electoral.

Sus declaraciones fueron vertidas ayer luego de la reunión que mantuvo en Palacio de Gobierno.

Destacó que está trabajando coordinadamente y en forma institucional con el Gobierno de Abdo Benítez.

“Sigo firme, como siempre trabajando en forma institucional”, respondió cuando se le consultó si sigue con el cartismo. Sobre las versiones de que está siendo tentado por Añetete, aseveró que trabaja en forma institucional como corresponde a un gobernador. “Hay que priorizar los intereses de la gente. No estamos en campaña. Estamos en ejecución. Estamos en obras. La gente no quiere agresiones. Todo es posible. (Depende) de que sigamos trabajando de forma coordinada. No estamos en campaña”, apuntó.