“A las personas que se sientan afectadas, les pido mil disculpas. Siempre hemos estado con la clase trabajadora, siempre estamos apoyando a las personas que necesitan. Nosotros vinimos del trabajo”, afirmó González Vaesken.

El gobernador electo por el movimiento Colorado Añetete insistió en que el video fue hecho para una broma entre compañeros. “Vuelvo a repetir: es un video exclusivamente para un grupo de compañeros de 50 años atrás, donde nos íbamos a encontrar el viernes, donde nos solemos tomar el pelo, como los varios grupos que hay”, explicó.

Embed

Según Vaesken, el video fue grabado en ese encuentro y que la casa rodante ni siquiera le pertenecería a él, sino a uno de sus amigos.

Finalmente, el político aseguró que ya no se involucrará en este tipo de grabaciones. “Esto también me va a enseñar, a partir de ahora, que desde el 15 seré un hombre público y vamos estar cuidando todos estos videos que de repente solíamos hacer como ciudadanos comunes. Hoy ya no podemos tomarnos la torpeza de hacer este tipo de improperios”, refirió.

Nota relacionada: Gobernador se burla de los pobres y dice que fue una broma

El pasado 22 de abril, Vaesken obtuvo la victoria con 92.250 votos sobre su adversario principal, de la Alianza Ganar, María Ester Portillo Verón, quien tuvo 78.605 votos.

El candidato de la Lista 1 en las internas coloradas del pasado 17 de diciembre se posicionó y logró golpear al clan Zacarías y vencer a Elio Cabral, candidato de Honor Colorado.