Gobernador de Amambay pide a la Policía esclarecer el caso de su hija

La hija del gobernador, Haylee Carolina Acevedo, fue asesinada a tiros en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a la salida de una fiesta el 9 de setiembre del 2021, junto a otras cuatro personas, una de ellas alcanzada por casualidad por los disparos.

“Usted ha llegado hasta mi casa el 14 de octubre y por qué la diferencia, por qué se aclaró tan rápidamente el caso de San Bernardino y el caso de mi hija nunca ni el saludo la Policía me dio, ni Investigaciones, ni Crimen Organizado, en esto no estoy de acuerdo con usted, por lo que me hicieron, a partir de ahora, lo que le exijo, si quieren hacer bien su trabajo, si saben bien quiénes le mataron a mi hija, hagan su trabajo, y usted sabe comandante”, remarcó.

En ese sentido, pidió no solo por el caso de su hija, sino por tantos inocentes en el Departamento de Amambay y que es momento de hacer borrón y cuenta nueva y darle seguridad a la ciudadanía.

Por su parte, el comandante Gilberto Fleitas dijo que fue a poner la cara y sabe exactamente el caso, por lo que pidió una reunión posterior para que los investigadores informen sobre el caso. No obstante, sostuvo que no todas las investigaciones son iguales, tanto en Paraguay como el mundo.

Entre otras cosas, informó a la ciudadanía sobre la instalación del equipo táctico, que dependerá de Asunción administrativamente y operativamente del Comando de la Fuerza Interna de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

“Vamos a darle ese nivel a este equipo de trabajo, hemos analizado mucho, no es fácil el trabajo aquí, es un fenómeno”, sostuvo.

Sobre el punto, recordó que hace 31 años, cuando era un joven oficial, le tocó hacer guardia en la casa del finado periodista Santiago Leguizamón.

“Y que cuando se le asesina a un periodista o a una autoridad, es porque el crimen ya no tiene respeto a las autoridades”, expresó, a la vez de señalar que el Departamento de Amambay tiene su historia y que no es la primera vez que va.

De la misma manera, se comprometió como comandante a analizar y evaluar juntos la situación y dijo que su segunda prioridad es el Departamento de Amambay.

“No puede ser que nosotros las autoridades y ciudadanía honesta no podamos comprender, analizar y evaluar y encontrar un camino correcto. Hoy la Policía hace un paso, pero sola la Policía no va a ir lejos, necesitamos de la ciudanía honesta, romper la desconfianza”, remarcó.

“No puede ser que el crimen organizado nos esté distanciando a todos y entre como el bueno”, manifestó.

También resaltó la importancia de la instalación del Comando Tripartido con Brasil para expulsar a criminales del país y mencionó que no van a instalar una oficina fija, sino que Inteligencia va a manejar los datos para intercambiar con Brasil.