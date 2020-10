Gobernación de Paraguarí critica constantes cortes de la Essap

La Gobernación de Paraguarí también se suma al pedido de soluciones a las autoridades de la Essap.

“Si en la capital la Essap no puede solucionar la falta de agua, no creemos que Paraguarí sea una ciudad importante”, expresó el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, a radio Monumental 1080 AM.

El funcionario mencionó que la situación es muy difícil en la zona, ya que los pobladores están cansados de la falta del líquido vital.

Ante esto, Baruja anunció que acercarán una propuesta a las autoridades de la aguatera estatal para brindar una solución definitiva en la zona.

Lea más: Pobladores exigen respuestas a la Essap por falta de agua en Paraguarí

“Se han venido perforando pozos, pero no tienen los caudales para abastecer de agua a la capital departamental. Sería mucho más fácil si la provisión pasa a control de la comunidad”, sostuvo.

El gobernador mencionó que no se descartan mayores movilizaciones en la zona en reclamo al servicio y señaló que seguirán haciendo gestiones para buscar una solución al problema.

Más de 200 vecinos de la ciudad de Paraguarí se manifestaron el martes frente a la Municipalidad de Paraguarí y la oficina regional de la Essap exigiendo el restablecimiento del servicio de agua potable.

Los pobladores denunciaron que hace varios días sufren la falta del líquido vital. Además, reclamaron que llegan cuentas sobrefacturadas por el servicio que no reciben.