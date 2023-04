Gobernación desistió de anticipo del 20% para seguro vip

Según el documento entregado por la Unidad de Contrataciones de la Gobernación a la Dirección General de Contrataciones el 14 de abril, el anticipo inicialmente incluido se debió a una planificación de otro periodo y que no se justificaría por la naturaleza del servicio como se había señalado en las publicaciones.

“La planificación se ha realizado durante el ejercicio fiscal anterior 2022, y en la misma por naturaleza de la contratación no se ha previsto el pago de anticipo, pues consiste en un servicio que requiere inmediatamente contar con la infraestructura y acuerdos hechos para cumplir con lo requerido, no implica inversión previa, además que en el rubro no se presenta cotidianamente Mipymes”

En tanto, en nota de marzo de 2023, la Gobernación había justificado el anticipo por la posible participación de medianas o pequeñas empresas respaldadas en el art. 188 de la Ley 7050/2023.

En este tipo de rubro el Ministerio de Obras Públicas MOPC también desistió de la implementación por improcedente de la condición del anticipo, en su convocatoria hablaba de un 15%.

Mientras que se encuentran aún especificaciones contradictorias, se solicita que un sanatorio de Asunción cuente con 10 camas para diálisis mientras que según el PBC la diálisis peritoneal y hemodiálisis figuran entre las condiciones sin cobertura.

Otra alta solicitud a la que podrán responder contados centros asistenciales es el contar con una máquina procesadora de oxígeno (PSA), servicio mayormente subcontratado por hospitales.

Cambio. Gobernación anunció que anticipo no responde a naturaleza del servicio