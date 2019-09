Giuzzio asegura que hubo sobornos para liberar a Samura

Al respecto, el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio dijo este jueves que detrás de la liberación del supuesto jefe narco existe sobornos a varios funcionarios públicos y que este hecho no puede ser calificado solo como “un error menor”.

"Esto fue una entrega, no hay otra explicación. Acá hubo plata, hubo soborno para comprar a funcionarios públicos. Costó mucho capturarlo (a Samura) como para que quede libre con USD 50.000. Esa suma no es nada para un criminal como él", manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

Samudio Gonález fue capturado por la Senad el 10 de octubre del 2018 en Amambay. El ahora fugado regresaba al Penal de Emboscada luego de la suspensión de una audiencia en el Palacio de Justicia.

Guizzio calificó a Samura como un hombre sumamente peligroso que no pensará dos veces en matar a quien sea que se interponga en su camino.

Tras el enfrentamiento, el comisario Félix Ferrari, subjefe de la Comisaría 1ª Metropolitana, falleció de un disparo en la espalda.

Sobre este traslado, el secretario de Estado dijo que el miércoles las autoridades penitenciarias no pidieron ayuda a la Senad. También reconoció que no cuentan con la cantidad de personal requerido.

"Lamentablemente no tenemos la cantidad de recursos humanos que necesitamos. Siempre se comunicó sobre el traslado de internos que tienen cierta relación con el tema de las drogas, pero ayer no pidieron nuestro apoyo", relató.

En otro momento de la entrevista, mencionó que con o sin audiencia, el plan de rescate del jefe del Comando Vermelho se iba a llevar a cabo. “Esto ya estaba establecido, previsto y armado”, acotó.

Lamentó que el traslado no tuvo ninguna medida de seguridad, teniendo en cuenta la peligrosidad de Samura.

Un serie de allanamientos se realizó en la madrugada de este jueves en búsqueda de Samudio Gonález. Los procedimientos se realizaron en la zona de Asunción, Luque y Emboscada.

El juez Rolando Duarte ya ordenó la captura internacional del jefe del grupo criminal. Hasta el momento, no se maneja información de que haya cruzado la frontera.