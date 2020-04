Giménez y Cabrera lamentan suspensión

Felipe Giménez, coordinador de las Formativas del club Guaraní, lamentó la suspensión de los torneos: “Una decisión muy prematura, una tristeza muy grande y dónde ahora mendiga todo el entorno de esto. Me sorprendió la noticia. Duele porque sabemos cómo veníamos trabajando en forma sincronizada por tres años, sacando buenos futbolistas, nos afecta muchísimo”. Agregó: “Somos 50 personas que trabajamos en las Formativas del club Guaraní. Cómo harán los otros clubes, nosotros estamos al día con nuestro sueldo”, agregó Giménez a 1080 AM. Diego Cabrera, DT de Luqueño, expuso: “Es desesperante la situación. Hay muchos profesionales y me incluyó, que nos quedamos sin trabajo. Somos 25 personas que quedamos sin ninguna opción a futuro”.