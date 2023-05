Gi, la joven madre que necesita de todos

Gi, tiene 30 años, está casada y tiene un bebé de 1 año. Recientemente, fue diagnosticada con Linfoma no Hodgkin de glándulas grandes B el mediastino. La joven relató su situación en las redes sociales y apela a la solidaridad para su costoso tratamiento.

“En pocas palabras tengo una masa tumoral en el medio de la caja torácica entre los pulmones y el corazón”, relató Gi.

La joven, quien se muestra con mucha actitud positiva ante la enfermedad, explicó que los médicos le indicaron seis ciclos de quimioterapia cada 21 días y empezó las primeras sesiones el pasado 18 de marzo.

“Qué importante es la actitud positiva frente a un diagnóstico como este; desde el día uno me convencí de que esta enfermedad no me va a ganar. Y que todos los cambios físicos son temporales. Espero tener muchos años de vida más, para disfrutar y ser la Gi de siempre, para Igor, Checho, mi familia y todos mis amigos”, expresa.

Gi explicó que los tratamientos de quimioterapia son bastante costosos, por lo que apela a la colaboración de la ciudadanía.

Como primera actividad, se está organizando una feria de comidas, la cual se desarrollará el 6 de julio, en el local de la ex Ampande de Trinidad, desde las 19.00.

Las actividades y los detalles de las mimas serán publicadas a través del perfil @picoteandoxgi.