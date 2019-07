Fabián Cáceres (c) se desempeña como gerente técnico de la ANDE.

Tras el relevo de Pedro Ferreira como presidente de la ANDE , el gerente técnico de la estatal, Fabián Cáceres , dijo que también renunciará en respaldo a la gestión del ex titular.

"Estoy esperando que asuman las nuevas autoridades para presentar mi renuncia indeclinable. Presento mi renuncia por mi familia y por los buenos ingenieros que están en la ANDE”, expresó en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Poco antes había dicho que pondría su cargo a disposición de las nuevas autoridades, como suele ocurrir con los cambios de administración, según informó el periodista de Última Hora Miguel Benítez.

Ferreira renunció como titular de la empresa estatal debido a que, supuestamente, se opuso a firmar el acuerdo con Eletrobas (Brasil) para compra de potencia de Itaipú, que se suscribió en silencio en mayo pasado entre la Cancillería de ambos países.

Hasta el momento, el ex presidente del ente no habló sobre su dimisión, como sí lo hizo Cáceres. “Yo estoy de acuerdo con la postura del ingeniero Pedro Ferreira y en estas condiciones la gente que se siente patriota debe demostrar y contar la verdad (sobre el acuerdo firmado)”, manifestó sobre el documento que el ex presidente de la ANDE se negó a aprobar.

La firma del documento traería un perjuicio para Paraguay, porque la contratación de potencia se terminará encareciendo en 70% hasta el 2022, es decir, representaría un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE, según señalaron desde el sindicato de la ANDE.

En otro momento de la entrevista se refirió sobre dicha reunión y dijo que ellos quedaron fuera de la mesa de debate. Además, aseguró que todo esto es lesivo para los intereses del país.

“Lo que más me duele es que en esa reunión participaron todos los técnicos de Itaipú del Brasil, representantes de Electrobas y diplomáticos del Paraguay, pero no estábamos nosotros. Tuvieron cancha libre e hicieron el acta a su medida y paladar”, sentenció.

Cáceres, al ser gerente técnico, era la otra persona que debía firmar el acuerdo con Eletrobras; sin embargo, como los números no cerraban en beneficio para el país, también se negó a hacerlo.

Al igual que él, se maneja información de que otros directivos de la ANDE que respaldan a Ferreira pondrían su cargo a disposición, ya que, al ser funcionarios técnicos de carrera, no pueden ser echados de la institución.

Nota relacionada: Ferreira deja la ANDE por no firmar acuerdo que perjudicaría a Paraguay

La ANDE se encuentra en el ojo de la tormenta tras el relevo de cargo de Ferreira y la filtración del acuerdo que confirma nuevos niveles de contratación de potencia de la Itaipú hasta el 2022.

Los cancilleres de Paraguay y Brasil, Hugo Saguier y Pedro Miguel da Costa e Silva, suscribieron un acuerdo el 24 de mayo pasado, pero recién este miércoles se dio a conocer públicamente.

Las autoridades de la ANDE alegaron que nunca fueron convocadas por Cancillería y que los diplomáticos paraguayos solo se reunieron con autoridades de Itaipú y representantes de Eletrobras.

Puede interesarte: Para sindicato de la ANDE, es preocupante la renuncia de Pedro Ferreira

En ese sentido, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, Esteban Montanía, afirmó este jueves que desde el gremio se manejaba que Ferreira no quería firmar el acuerdo debido a que eso impactaría en el costo de la energía para los usuarios.