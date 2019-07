Gerente renunciante asegura que el sobrecosto será de USD 250 millones

Además, el técnico remarcó que se le limitan otras acciones a la ANDE, como, por ejemplo, la libertad de variar los niveles, en caso de que en determinado momento necesite más o menos potencia. Relató que el 24 de mayo pasado se reunió con la mesa negociadora, donde estaban los representantes de ambos países, en Brasilia, y expuso la queja.

“La reunión fue a la mañana, a las 9.00, y a la tarde. Yo fui invitado para participar a las 14.00. Estuve no más de 10 minutos, porque me pidieron mi opinión. Yo dije que era nefasto para la ANDE. Hicieron cuarto intermedio y me pidieron que me retire de la sala. Hay muchos testigos, estaban todos ahí. Salí y nunca más me llamaron. Yo tenía que informarle a Pedro Ferreira sobre el resultado de la reunión. Y no pude informarle”, rememoró.

Añadió que, posteriormente, la ANDE ya no participó de encuentros y se enteró del acta firmada, días después.

Consultados en la conferencia de prensa, Hugo Saguier Caballero y Alcides Jiménez dijeron que Cáceres estaba en la mesa, pero no hablaba. El gerente técnico rechazó esa acusación.

Cáceres remarcó que, en enero de este año, la empresa ya envió su propuesta de contratación de potencia, en el que se evidencia un aumento del 5%, en comparación con el 2018. Pero ese planteamiento se respetó solo hasta abril y desde mayo la imposición en la contratación ya fue muy grande (ver infografía).

VENTAJAS MUTUAS

El gerente técnico admitió que la ANDE sacaba ventajas al recibir la cesión de potencia de Eletrobras, pero aclaró que ambas partes eran beneficiadas porque así eran las reglas consensuadas y que incluso la empresa brasileña consiguió beneficios más importantes en su momento, como la puesta en funcionamiento de las dos turbinas más para elevar la producción de Itaipú.

“Acá nadie le regaló nada a nadie. Era un caramelo para vos y un caramelo para mí. En este documento firmado no hay un solo elemento interesante para Paraguay. Acá se dio todo. Nuestro consumo es muy variado, yo en cada setiembre veía cuánto iba a contratar. Con esto me atan de pies y manos”, enfatizó.

Cáceres recalcó que, gracias a la mezcla (mix) de fórmulas que hacía la ANDE, conseguía una tarifa promedio de USD 26 el megavatio hora (MWh), mientras que Eletrobras gastaba USD 37,4 el MWh.

Añadió que la empresa estatal nunca estuvo en contra de que se haga una previsión hasta el 2022, pero sí en que se le impongan sus niveles de contratación.