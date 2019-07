General y Nacional prolongan la sequía

El 1-1 entre General Díaz y Nacional prolonga la sequía de victorias de ambos equipos. Excluyendo el partido por Copa Paraguay, que lo ganara por 5 a 0 al Santo Domingo, las Águilas suman 12 juegos sin ganar (los últimos 9 del Apertura y los 3 primeros de este Clausura: 5 empates y 7 derrotas). El 29 de marzo fue su último triunfo (1 a 0 vs. Santaní en el J. J. Vázquez por la 13ª fecha del Apertura).

Aparte de la Copa Py, donde el Tricolor le ganó por 3 a 0 al 3 de Febrero de Ricardo Brugada, suma 5 partidos sin ganar (3 empates y 2 derrotas). Su última victoria la consiguió el 6 de mayo (2 a 1 vs. Capiatá en el Erico por la 20ª fecha del Apertura).

El gol de la Academia lo hizo Ronaldo Báez: Tiene 22 PJ (partidos jugados) (1 con Nacional), 1 gol. Debutó con Libertad el 22 de julio de 2017, 0 a 0 vs. Rubio Ñu, 1ª fecha del Clausura. DT de Libertad: F. Jubero. Sergio Bareiro marcó para el General: Tiene 26 PJ (todos con Gral.) y 2 goles (1 en este Clausura). Debutó el 19 de julio de 2016, Gral. Díaz 0 – Dpvo. Capiatá 1, 3ª fecha del Clausura. DT de Gral. Díaz: Héctor Marecos.

INICIO IDEAL. Daniel Garnero ganó con Olimpia sus primeros tres partidos del Clausura 2019. Así le fue en sus tres torneos anteriores con el Decano: Apertura 2018: PG 2 a 1 a Independiente, PG 3 a 1 a Gral. Díaz, PE 2 a 2 vs. Luqueño. Clausura 2018: PG 2 a 1 a Nacional, PE 1 a 1 vs. Gral. Díaz y PP 0 a 1 vs. Santaní. Apertura 2019: PG 2 a 0 a San Lorenzo, PG 5 a 1 a Luqueño y PG 1 a 0 a Sol.

Jorge Ortega, de Olimpia, marcó su gol Nº 80: tiene 262 PJ (53 con Olimpia) y 80 goles (26 con Olimpia). Debutó con Tacuary el 22/09/2007, Sol 1 – Tacuary 1. DT de Tacuary: Daniel Lanata. Brian Montenegro tiene 222 PJ (63 con Olimpia) y 66 goles (19 con Olimpia). Debutó con Tacuary el 29 de enero de 2010, Tacuary 1 – Cerro Porteño 2. DT de Tacuary: Óscar Paulín.