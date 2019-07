General Díaz y Santaní, con nota 5

Las Águilas de Luque volaron muy alto, con un Diego Doldán imparable que marcó tres goles de los cinco, para golear por 5-0 al Club Sport Santo Domingo de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, que debutaba en esta competencia.

Doldán, en su noche inspirada, marcó a los 11’, 21’ y 52’ para ser, sin dudas, la figura del partido.

Lo acompañaron en la faena goleadora Rubén Ríos (a los 39’) y Julio Santa Cruz (65’). El General enfrentará en la próxima instancia de la Copa Paraguay a Guaireña FC, uno de los líderes de la División Intermedia.

misma tarifa. Deportivo Santaní pudo superar claramente al Sud América de Paraguarí, que se le plantó por momentos, pero en el final se fue a pique y cayó por 5-0.

El primer tanto del ayer vestido de celeste fue por un cabezazo potente del goleador Guillermo Beltrán a los 18’. En la complementaria, el argentino Marcos Litre se mandó dos buenos goles, a los 68’ frente al portero Falcón y a los 89’ colgó el balón al ángulo izquierdo. En los últimos minutos, Juan Gómez (92’) y Néstor Pérez (94’) ampliaron la goleada.

Este juego fue dirigido por la árbitra Carmen Gómez, de muy buena labor; llevó el partido a su ritmo, muy de cerca de las jugadas y sin complicarse en sus cobros.

Santaní aguarda rival en los 16avos de final, que saldrá del choque entre Fulgencio Yegros de Ñemby, que está en la Intermedia, y el Sportivo Ameliano, de Barrio Jara, que milita en la Primera B.

Última semana. La próxima semana finalizan los 32avos de final con cuatro partidos. El martes, Recoleta recibirá a Guaraní en los Jardines del Kelito desde las 18.30; el miércoles Aquidabán vs. Capiatá en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero (15.00) y el jueves, Ameliano vs. Yegros (16.15) y Tembetary vs. Independiente (18.30), los dos partidos en el Ricardo Gregor de Campo Grande.