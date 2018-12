Genealogía del Salvador

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: “Dios quería que nosotros fuéramos como su Hijo y que su Hijo fuera como nosotros. En este elenco están los santos y también los pecadores, pero la historia va adelante porque Dios ha querido que los hombres fuéramos libres”.

“… Los hombres no recorren su camino solos, sino que Dios camina con nosotros. Porque Dios hizo una opción: optó por el tiempo, no por el momento. Es el Dios del tiempo, es el Dios de la historia, es el Dios que camina con sus hijos. Y esto hasta la plenitud de los tiempos cuando su Hijo se hace hombre”.

“De este modo, llegamos a María... Podemos ver a la Virgen, pequeñita, santa, sin pecado, pura, elegida para convertirse en la Madre de Dios y también ver esa historia que está detrás, tan larga, de siglos, y preguntarnos: ¿Cómo camino yo en mi historia?... ¿Dejo que Dios camine conmigo?... ¿Dejo que él camine conmigo o quiero caminar solo?... ¿Dejo que él me acaricie, me ayude, me perdone, me lleve adelante para llegar al encuentro con Jesucristo?”.

Asimismo, en otra reflexión el Sumo Pontífice dijo: “Una vez oí que alguien decía: ‘¡Esta cita del Evangelio parece la lista telefónica!’. Y no, es otra cosa: esta cita del Evangelio es historia y tiene un argumento importante. Es pura historia porque como decía san León Papa, Dios ha enviado a su Hijo. Y Jesús es consustancial al Padre, Dios, pero también consustancial a la Madre, una mujer. Y esta es la consustancialidad de la Madre. Dios se ha hecho historia. Dios se ha querido hacer historia. Está con nosotros. Ha hecho el camino con nosotros?”.

“Después del primer pecado en el paraíso él tuvo esta idea: hacer el camino con nosotros. Ha llamado a Abraham, el primer nombrado en esa lista, y lo invitó a caminar. Y Abraham comenzó ese camino. Posteriormente, Isaac, Jacob, Judá. Así va este camino en la historia. Dios camina con su pueblo. Dios no ha querido venir a salvarnos sin historia. Él ha querido hacerse historia con nosotros. Una historia que va de la santidad al pecado. En esta lista hay santos, pero también hay pecadores”.

