Según noticias difundidas, hubo una recomendación para que los gastos a discutirse para el Presupuesto General del 2021 no incluyan, o eviten al máximo, los gastos innecesarios. Desde luego una vez que esto se materialice es muy probable que los destinatarios reclamen y logren, con los argumentos conocidos, que esta imperiosa racionalización sea postergada. Los gastos no necesarios de unos pueden ser, perfectamente, los ingresos muy necesarios de otros.

Paraguay se viene enorgulleciendo hace casi 20 años de su indicadores macroeconómicos y de su disciplina fiscal. En una visión muy general esto significa que nuestro país es creíble, y que todos los edificios que vimos construir, las rutas y puentes nuevos, los negocios y servicios que se han agregado, el crecimiento de la Bolsa de Valores, el auge del turismo y la presencia de nuevas empresas reflejan que somos un buen país para vivir. Recordemos que cualquiera que nos elige nos compara contra muchos otros.

Como nunca el Presupuesto del 2021 luce muy claro de cual debe ser la prioridad: la salud. Cuando hablamos de este tema incluimos la calidad del aire, la nutrición, la calidad de las aguas, el tratamiento de residuos, desagües y todo lo que tiene que ver con una vida saludable. Esta prioridad es tangible porque ningún emprendimiento se hace con gente enferma, débil o ausente, ni con gente que tiene parientes o afectos en esa condición. Claramente hace un tiempo tenemos mayores problemas respiratorios y de alergias, especialmente en las ciudades principales. Entonces el presupuesto debe plantearse al revés de lo que venimos escuchando hace años: establecer cuáles son los montos para tener la salud que se requiere y lo que sobra se discute a que asignar. Esto se traslada a cualquier institución considerando su fin primario. Si la ANDE esta para darnos luz se determina las inversiones que son necesarias y luego, si algo sobra, se analiza.

Un país no es igual a una persona o a una familia. Sin embargo, cuando se trata de salud no hay muchas diferencias: se cortan gastos, se priorizan hasta que se supere el desafío. El mundo está cambiando en su modelo y eso es una oportunidad extraordinaria de hacer las cosas correctamente. Por ello es algo extraño cuando se habla de gastos no necesarios porque dado que el Estado emplea dinero ajeno (el suyo, el mío y el nuestro) ese rubro no debería existir.

Como ciudadanos debemos seguir insistiendo para que el modelo de gestión se oriente a proveer lo estipulado en la Constitución y dejar de justificar lo injustificable.

Que el Espíritu Santo nos ilumine para dar a nuestra gente lo que la ley y el bien común exigen.