Gasto público y bienestar

El índice busca resumir los avances en términos de bienestar de la población considerando indicadores de salud (esperanza de vida al nacer), educación (años de escolaridad observados y esperados) y el nivel de ingreso per cápita de la población. El IDH de Paraguay se incrementó en un 12% entre el 2001 y el 2020 pasando de 66 a 74. Entre sus componentes, la esperanza de vida al nacer aumentó en 6,5%; los años promedio y esperados de escolaridad se incrementaron en 39% y 13,5% respectivamente. Finalmente, el ingreso per cápita en términos reales experimentó una variación positiva del 20% en el periodo considerado. A pesar de su evolución positiva, los niveles de estos indicadores siguen siendo bajos: la esperanza de vida al nacer está en 74,7 años; los años de escolaridad en 9,2 años y el ingreso per cápita nominal es de alrededor de USD 5.500 anuales.