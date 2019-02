GarneroDe romance con la afición

“Fue una sensación rara porque no puedo desenfocarme del partido. Si saludaba creía que quizás demostraba que estaba pensando en otra cosa y no era así. Y si no saludaba quedaba mal con esa demostración de cariño que desde el primer día me mostró la gente. Entonces saludé porque pesó más en la balanza el retribuirle a la gente que desde el primer día fueron generosos conmigo”, comentó el DT, quien fue citado en las redes sociales como potable para la Selección. El cántico fue: “Olelé olalá, Garnero es de Olimpia, de Olimpia no se va”.

Sobre el triunfo sobre Nacional dijo: “Estamos muy contentos porque se ganó y de la manera que se ganó”.