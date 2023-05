Otro round se vivió ayer en la pelea que tiene el entrenador Daniel Garnero con los árbitros de la APF.

Esta vez, Garnero fue amonestado a los 2 minutos de partido. En conferencia de prensa, el DT explicó: “Me habló mal, me faltó el respeto, cuántos partidos tiene, yo entre jugar y entrenar tengo más de 1.000. Me habló muy mal, me acusó a que yo fui a observar algo. José Méndez me faltó al respeto”.