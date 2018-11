Gaona culpa a ex fiscal de estar detrás de las acusaciones por acoso

El fiscal Patricio Gaona se defendió de las acusaciones sobre acoso sexual y responsabilizó del asunto a un ex colega.

Ante esta situación, Gaona salió a defenderse este viernes y alegó una persecución de parte de un ex representante del Ministerio Público.

“Mirando a la cámara y mirando a la ciudadanía, en forma rotunda y categórica niego las últimas acusaciones y las anteriores, que se tiene supuestamente como antecedente”, declaró el fiscal y docente a través de NoticiasPy.

Resaltó posteriormente que nunca faltó el respeto a una mujer, agregando que tiene una madre, hijas y esposa.

Sobre las cinco denuncias de alumnas anónimas que se realizaron en su contra en el año 2013, tanto por redes sociales como en medios de prensa, dijo que fue todo orquestado por una persona, a la que nombró.

Responsabilizó directamente a Roberto María Velázquez Vezzetti, ex fiscal de San Lorenzo, quien afrontó un juicio oral y público en 2017, tras ser acusado por extorsionar a un comerciante de la localidad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná.

“Es una persecución tenaz de odio insaciable que tiene hacia mi persona. Y todo empezó cuando él fue fiscal acá en San Lorenzo”, señaló.

Motivo de odio

Patricio Gaona fue denunciado en 2013, tanto por alumnas como por una menor que hacía servicios domésticos en la casa de su familia. Justificó estos casos como consecuencia de algunos altercados que tuvo con el ex fiscal Velázquez Vezzetti.

Las denuncias de ese año fueron desestimadas porque se presentaron pruebas en su defensa. Contradictoriamente, Gaona después asumió desconocer el motivo por el que su ex colega lo odia.

“Hay que preguntarle a él, yo no le hice nada. Pero tengo que contar que una vez una profesional desesperada me pregunta: '¿Qué le hiciste a este fiscal?, sus ojos están brillosos y golpea su mesa y diciendo le voy a fundir a este tipo'”, contó.

Siguiendo con el relato, él contestó que no le hizo nada, a lo que la mujer le comentó que Velázquez le ofreció miles de dólares para que sea destituido por el Jurado de Enjuiciamiento.

El fiscal mencionó que no goza de ninguna protección. Negó ser un “intocable” y estar protegido por la masonería. “Yo no soy masón. No tengo nada en contra de la masonería, incluso tengo muchos amigos masones”, añadió.

Suspendido en sus funciones

Patricio Gaona actualmente está suspendido en sus funciones como docente y sin goce de sueldo en la Facultad de Derecho de la UNA.

Representantes estudiantiles de la casa de estudios realizaron un pedido formal de suspensión, el pasado martes, a las autoridades académicas, tras un pedido de sumario administrativo por denuncias de supuesto acoso sexual.

Esta vez fueron realizadas por alumnas de la Facultad de Derecho de la UNA, a través de las redes sociales, que todavía se mantienen en el anonimato.

El fiscal adjunto de Central y docente universitario alegó que estas estudiantes fueron también utilizadas. “Se presume quién es, pero hasta ahora todavía no se presentó”, manifestó al respecto.