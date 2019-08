Ganaderas deforestaron bosques de la Itaipú con y sin su autorización

Estos pasos de servidumbre autorizados para llegar al río Paraná o Lago de Itaipú son casi cien en total, según detallaron los abogados de la Itaipú Binacional, quienes señalaron que el resto de los que se ven en son clandestinos y ciertamente varios fueron utilizados para el tráfico ilícito.

contratos. “Pocos son los contratos de abrevadero, no llegan a 100, se habían firmado este grupo cuando la doctora Manuela estaba como gerente ambiental. Evidentemente hay muchas ocupaciones furtivas en tránsito, porque nadie se queda, ese es el tema, pero no es que nosotros estamos legalizando como abrevaderos esos puertos clandestinos, son simplemente invasiones. Pero sí, vamos a hacer nuestras consultas y pesquisas, porque es alarmante esa cifra de puertos clandestinos, y alguno que otro habrá, porque la misma información que vos manejás nosotros también escuchamos, pero las evidencias no tenemos”, dijo a ÚH Oscar Bogado, de la Dirección Jurídica de la Itaipú Binacional.

PiráPytã. Una de las ganaderas con mayor extensión en el distrito de Santa Fé del Paraná, Departamento de Alto Paraná, es la agroganadera Pirá Pytã, de la empresa Hermanos Galhera Agro Valle del Sol SA. Cuenta con 2.329 hectáreas que lindan con zonas deforestadas de la franja de Itaipú.

El presidente de dicha firma es Antonio Francisco Galhera, brasileño y dirigente de Honor Colorado, quien figura además en un Informe de la Contraloría como beneficiario de G. 50 millones de Itaipú sin respaldo documental.

La empresa también es una de las denunciadas por campesinos por el caso de la muerte de Rubén Portillo, uno de los 23 intoxicados de la colonia Yerutí, en Canindeyú, el 6 de enero de 2011.

