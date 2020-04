Galería virtual expone obras en óleo, acuarela y acrílico

Las obras pueden apreciarse a través de las redes sociales de la Manzana de la Rivera, en Facebook: @CentroCulturalManzanadelaRivera; Instagram: @manzanadelarivera y Twitter: @riveramanzana.

La muestra virtual de Monges incluye la serie de pinturas tituladas: Madre Selva, Estirpe guaraní, Ypacaraí, Tardecita, El regreso, Purahéi, Urutau, Guacamayo, Ypacaraí, Procesión, Pastando y Tierra sin mal. En cada una de las obras, la artista plasma su búsqueda y necesidad de respuestas, y la realidad que presencia y la acompaña como motor de sus días.

“El arte me alivia. Inevitablemente, desde lo más profundo de mi ser se evidencia esta realidad que me duele, que me perturba. Ese absurdo sin mañana. Esa pregunta que últimamente me hago casi continuamente: ¿Cuál será el sentido de este absurdo? ¿Para qué? ¿De qué sirve esta cadena continua de nacer y morir? Me agobia a veces, y mi pintura lo dice, lo grita desesperadamente”, dice la artista plástica paraguaya.

Perfil. Mariela Monges Aréjola es una artista plástica paraguaya radicada en Argentina. Sus primeras experiencias en la plástica surgieron a los seis años de la mano de Haydeé García, profesora de Dibujo y Pintura en el barrio bonaerense de Caseros.

A los 12 años llegó al taller de Carmen González Machado, donde reafirmó su vocación. En adelante, fue discípula de Ponciano Cárdenas, quien fue su maestro y referente.

Realizó muestras individuales y colectivas tanto en Argentina como en Paraguay. Su taller se ubica en el barrio Martín Coronado, Buenos Aires, y en Areguá, Paraguay, junto a su familia. Para conocer más de sus obras pueden ingresar a www.marielamongesarejola.com/ y en Instagram @marielamongesa.

Nde rógape se denomina un ciclo de eventos culturales con presentaciones online.