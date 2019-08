Galaverna niega que Añetete pedirá la destitución de ministros

El senador Juan Carlos Galaverna salió al paso de lo manifestado por su colega Martín Arévalo y aseguró que la bancada de Colorado Añetete en la Cámara Alta no planteará al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que remueva a los ministros de Hacienda y de Industria.

Galaverna inclusive se animó a calificar la labor de los ministros del Poder Ejecutivo y señaló que está satisfecho con el trabajo realizado por los titulares de Hacienda, Benigno López; de Obras Públicas, Arnoldo Wiens; y del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

"Si yo fuera el presidente de la República no lo sacaría a Benigno porque lo considero un hombre capaz, talentoso. Y la capacidad y el talento no son mercadería abundante en nuestro país", manifestó a la 1020 AM.

Explicó que en la bancada se analizó la situación nacional y partidaria, y en ese contexto sí se habló del contador Amílcar Ferreira en la bancada, así como del economista César Barreto, ex ministro de Hacienda, de quienes se tienen muy buenas referencias. "Pero de ahí a que la bancada haya decidido pedirle al presidente de la República la destitución de Benigno, no es cierto", aseveró.

Nota relacionada: Senadores de Añetete pedirán el cambio de Benigno López a Mario Abdo

Las declaraciones de Galaverna contrastan con las realizadas por Martín Arévalo, quien refirió que en la bancada de Colorado Añetete de la Cámara de Senadores se habló de dos analistas económicos para ocupar la titularidad del Ministerio de Hacienda, debido a que la gente está reclamando lo mal que va la economía.

Martín Arévalo

Arévalo también dijo que se siente muy poco el trabajo de Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio.

“Tenemos que buscar alguna posible solución, pero sobre todo creemos nosotros que también tendría que haber un cambio de hombre en el Ministerio de Hacienda", fue lo señalado por Arévalo a Telefuturo, en horas de la mañana.

Le puede interesar: Más de 80% creen que Marito debe cambiar a sus ministros



Galaverna también calificó de desatinadas las declaraciones de Eduardo Petta sobre Silvio Ovelar y su esposa Magnolia Mendoza.

Por su parte, el asesor político del presidente de la República, Daniel Centurión, confirmó que van a ir dándose cambios en el Gabinete de Ministros. Sin embargo, no dio nombres.