Galardón Edda de los Ríos premió lo mejor del teatro

“Lo más importante es poder visibilizar el teatro a través de estos reconocimientos. Hay mucho teatro en Asunción y en el interior del país, y mucha gente no se entera. En lo personal, me siento muy agradecida y honrada. Edda de los Ríos es un referente muy importante para mí; por ende, recibir un Edda me llena de orgullo”, sostuvo la actriz y directora Paola Irún.

El Premio de Honor fue concedido a la actriz María Elena Sachero, quien con aplausos y ovaciones del público presente recibió la estatuilla.

El certamen, conducido por la actriz Ana Ivanova, contó con la presencia del intendente Mario Ferreiro, quien destacó el brillante encuentro de merecido reconocimiento al teatro asunceno. La concurrida gala, que incluyó una alfombra roja por la que desfilaron actores, directores, músicos y diseñadores, también distinguió a Alfredo Chaves, como Premio Revelación; y a Margarita Irún, como Mejor Producción, por Las viejas del Norte Viento.

Más premios. La Mejor Obra de Comedia recayó en La danza de las patas cortas. Como Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto fueron destacados Patricia Reyna y Alejandro Acosta, respectivamente. El galardón a Mejor Actriz fue para Natalia Cálcena, y Mejor Actor, para Rayam Mussi.

Alicia en el País de las Maravillas fue considerada la Obra Infantil del Año. En cuanto a Teatro Social se destacó a La danza de las patas cortas; y como Obra Corta a En el cine. En cuanto a Libreto Original se premió a Alcibiades González Delvalle, por Proceso a Elisa.

Con los Premios Edda de los Ríos, la Liga de Difusores Culturales de Asunción busca celebrar el arte teatral en la ciudad de Asunción, con diversas categorías que pretenden honrar a intérpretes, directores, productores, dramaturgos y artistas en general involucrados en esta disciplina.