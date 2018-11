G. 581 millones por mes cuesta la jubilación de privilegio en Petropar

Miles de trabajadores del país que aportan obligatoriamente por ley el 9 por ciento de sus salarios al Instituto de Previsión Social (IPS) ya tienen otro motivo más para indignarse por la injusticia en el cumplimiento de esta ley. Hechos y documentos señalan que esa exigencia legal no rige para los funcionarios de Petropar, a quienes la empresa paga el cien por ciento del aporte obrero, amparado en un “contrato colectivo y derechos adquiridos”.

Los 820 empleados que hoy tiene la estatal de combustibles, toda vez que sigan en la empresa y mantengan su antigüedad, se podrán jubilar sin haber aportado un solo guaraní, teniendo en cuenta que todo corre por cuenta de la empresa pública. El pago de este privilegio le cuesta por mes a Petropar G. 581 millones, lo que al año se eleva a G. 6.972 millones, más de 1.170.000 dólares.

A esto se agregan otros beneficios de pagos de premios extras al año, además de cupos de combustibles gratis y a precio preferencial.

En contrapartida, la ley del IPS rige para el resto de los trabajadores, quienes si no pagan el 9% de sus salarios durante treinta años y tengan la edad requerida, no podrán acceder a la jubilación.

De acuerdo con los antecedentes, la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo ya observaron varias veces a los administradores de turno de la estatal sobre la legalidad del pago del aporte obrero, pese al contrato colectivo. Sin embargo, no pasaron de las observaciones y las mismas no llegaron a ser planteadas para una definición sobre la legalidad y constitucionalidad de este pago.

La resolución 312 de Petropar, emitida en mayo pasado, también pone en tela de juicio el procedimiento utilizado por la empresa para el pago. Refiere que el decreto reglamentario de la Ley Nº 6026/18, del Presupuesto General de Gastos de la Nación, establece que “el aporte obrero no puede imputarse a los créditos de la entidad”.

En el escrito se menciona que el pago por parte de Petropar del 9% del aporte obrero de sus funcionarios es de larga data y constituye un derecho adquirido y reconocido del funcionario de la empresa, además de contar con protección constitucional.

Ante el “impedimento” legal señalado para el pago, a través de la resolución se dispone que “la Dirección Financiera impute la compensación en el objeto de Gasto 199, de otros gastos del personal, con la denominación de compensación del numeral 15, y el artículo 16 del convenio colectivo (este es el que establece el pago)”.

De esta manera, Petropar descuenta el 9% a sus funcionarios, pero luego les devuelve el importe a través del citado objeto de gasto presupuestario.

LEGAL. Por su parte, la presidenta de la estatal, Patricia Samudio, consultada sobre este tema, dijo que este es un pago que se viene haciendo desde las administraciones anteriores, a partir de que es un beneficio establecido en un contrato colectivo.

“Yo tengo dictamen de asesoría jurídica que dice que no es ilegal, también que es un derecho adquirido. Si yo le saco eso a los trabajadores le expongo a la empresa a muchas demandas de cada uno de ellos”, advirtió.

Respecto a la injusticia que plantea que con dinero público se tenga que pagar una obligación de la ley previsional, señaló que todo depende del punto de vista como se vea.

Insistió en que ella llegó a la presidencia de Petropar y ya se encontró con que los funcionarios estaban percibiendo este beneficio por contrato colectivo.

Subrayó que, hasta ahora, nadie dijo que este procedimiento es ilegal y no existe ni acciones ni sentencias que lo ubiquen en ese contexto.

“Cuando llegué a la empresa y vi este beneficio –aclaro que yo sí pido que me descuenten y pago– pregunté y me mostraron el dictamen jurídico y el contrato colectivo. Si le saco esto, me van a venir muchas demandas y que sí van a tener un costo alto para Petropar”, aseveró.