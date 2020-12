Esa es la palabra que utilizó el Comité de Bioética que dictaminó la importancia que el costoso medicamento para Bianca tendría en su pequeño y débil cuerpo. Del dictamen de tres hojas –que tardó casi un mes en ser dado a conocer a los padres y la opinión pública–, esa sea la que quizás mejor describa el sistema de salud en el Paraguay. Algo grande, costoso, desordenado de ex profeso, profundamente corrupto y de escasa importancia para sus gestores. El Ministerio de Salud es fútil, inútil e insensible. No se preparó nunca para contingencias como las actuales como sí lo hizo el sistema público uruguayo con políticas serias que tienen más de dos décadas de implementación y que con la mitad de la población paraguaya y doblemente más vieja no alcanzan hasta ahora los 100 muertos por Covid. Cuando de explicar su éxito afirman que son más educados que nosotros, cierto, pero no demasiado para encontrar en ella la única justificación de su éxito. Son más honestos que nosotros de lejos y más avergonzados con los hechos de corrupción, eso sí. Eso nomás hace la diferencia. Entre nosotros todo se disculpa y más si el ministro de Salud ha sido el compañero de banco en la escuela del presidente. Colocamos elementos afectivos por encima de los de capacidad de gestión y cosechamos los resultados que tenemos.