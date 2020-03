Fútbol argentino se paraliza hasta el 31

Con esta medida, todas las asociaciones de fútbol de Sudamérica han suspendido sus respectivas ligas por Covid-19.

CRITICA. Matías Rojas, la manija de Racing que el domingo anotó un doblete en la remontada (4-3) ante Aldosivi, estalló en furia y criticó a la organización de la Copa de la Superliga. “Nos molestan como nos tratan, piensa que somos parte del show, pero tenemos familia y duele esto”, dijo Rojas en contacto con FALG y la 1080 AM.

La Copa de la Superliga arrancó este fin de semana, River Plate se plantó y cerró las puertas del club y no jugó ante Tucumán, para no exponer a sus jugadores por coronavirus. Muchos jugadores habían elevado la voz de protesta porque la AFA aún no tomaba una determinación.

“Nos prohíben hablar y nos molesta eso, por eso fue mi festejo así”, amplió Matías.

Por su parte, Cecilio Domínguez, se hará nuevos exámenes para ver si tiene dengue. Sigue con fiebre.