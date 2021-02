Fundación Texo abre muestra sobre Bernardo Krasniansky

En este contexto, a partir de hoy, de 16:00 a 20:00, en la sede de la Fundación Texo (Paraguarí 852), se habilita una muestra de arte con variedad de dibujos, pinturas, series de fotocopias y objetos del artista, nacido en Asunción, en 1951, y actualmente residente en Brasil.

Con la creación del espacio Bernardo Krasniansky, la Fundación Texo le rinde “el homenaje que su arte merece y que es parte fundamental de la Colección Nasta”, comenta José Daniel Nasta, presidente de la entidad.

“Como coleccionista, siempre he enfrentado a cualquier obra desde la emoción y no desde la racionalidad de un crítico de arte; y siempre me pregunto si (Krasniansky) tiene una estrategia que inspira su trabajo, o cómo será que le surgen las impresiones mentales que repentinamente se traducen en una obra artística determinada”, apunta el publicista Nasta.

“Krasniansky no solo es un referente del arte contemporáneo en Paraguay, sino también a nivel regional y especialmente en el Brasil, donde reside desde el año 1970, donde se dedica a la producción artística y al diseño”, añade por su parte Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo.

RETROSPECTIVA. Ya en el 2016, la Fundación Texo realizó una exposición retrospectiva del artista Bernardo Krasniansky, en las instalaciones del Museo del Barro, oportunidad en la que ganó el premio AICA Capítulo Paraguay a la mejor exposición del año.

Por otra parte, también se encuentra disponible el documental Historia de corte y montaje, en el canal de YouTube de la Fundación Texo, y en el museo está a la venta el libro titulado El mito del laberinto, sobre los 50 años de arte de Bernardo Krasniansky.