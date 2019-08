Funcionarios de Senadis exigen nombramientos

Mientras, el ministro de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, mantiene una reunión con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, en la mañana de este jueves, para tratar este punto.

Por su parte, el director del gabinete de Salud, Juan Valdés, señaló que Mazzoleni fue citado para una audiencia, de donde luego se trasladará hasta Senadis para dar noticias. “Vamos a convocar nuevamente a estas personas para darle la respuesta de Hacienda”, refirió.

La funcionaria de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, apuntó en este sentido que, actualmente, de un total de 500 funcionarios de todas las filiales, solo 104 están nombrados, entre ellos el personal administrativo y de blanco, en su mayoría.

“Tenemos profesionales de psicología clínica, fisioterapeutas, asistentes sociales, médicos que no están siendo nombrados. No hay una creación de rubros para ellos, y ya tienen entre 40 y 50 años. Ellos ya no van a llegar a la jubilación, pero todos quieren una estabilidad laboral”, expuso.

El pasado mes de junio el diputado cartista Basilio Núñez, presentó un proyecto de ley que buscaba disminuir el presupuesto del Parlasur (a los representantes de Paraguay) y redireccionar dicho presupuesto a la Senadis.

La comisión legislativa que estudia el plan de gastos estatal reorientó rubros superfluos a sectores sociales, rechazó aumentos salariales y dio visto bueno a la emisión en el Presupuesto General de la Nación 2019, donde fue beneficiada con recursos extras la única institución estatal encargada de atender al sector de las personas con discapacidad.