Funcionarios de Puertos falsificaron documentos para asignarse salarios

Tres funcionarios cercanos al ex presidente de Puertos, Héctor Duarte, fueron denunciados ante el Ministerio Público por haber falsificado documentos para asignarse mejores salarios y estabilidad.

Ayer, una comitiva de la Fiscalía se constituyó en las oficinas de la Presidencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para recabar documentos y otros elementos relacionados a la renuncia.

La fiscala encargada del caso es Sonia Spezzini, quien explicó que se cree que los funcionarios falsificaron firmas en las resoluciones para poder tener estabilidad laboral y percibir un mayor salario. La Fiscalía llevó documentos, tres CPU de computadoras de escritorio y una notebook.

El actual presidente de Puertos, Ramón Retamozo, comentó que esta denuncia surge tras las primeras verificaciones realizadas al asumir el cargo.

Explicó que se sospecha que estos funcionarios falsificaron las resoluciones después de las internas coloradas, es decir, cuando su candidato –el del ex presidente Horacio Cartes– perdió.

Los tres cargos en cuestión son catalogados como “cargos de confianza”, los cuales son reemplazados generalmente con el cambio de administración. Este era el temor, por lo que los funcionarios se aseguraron de mantener su estabilidad laboral.

En todos los casos, ingresaron a la institución en el 2013. Uno de los involucrados era secretario privado de la Presidencia, detalló Retamozo.

Otro punto llamativo dentro de todo esto es que el ex presidente de Puertos prometió reunirse con Retamozo para hablar al respecto, pero no lo hizo.

“Hablé telefónicamente con el presidente saliente Héctor Duarte y él no tiene conocimiento. Demostró mucho interés, (dijo) que iba a venir a visitarme, o me iba a llamar para hacer un encuentro fuera de la institución, pero nunca más se comunicó”, señaló.

Dos de los tres funcionarios fueron desvinculados cuando se hallaron los documentos de contenido dudoso, agregó.

Se dejaron de recaudar millones

Ramón Retamozo informó además que se llevan adelante auditorías en las principales terminales de Puertos de todo el país.

Este proceso termina el fin de semana, pero ya tienen resultados preliminares que indican que se dejaron de recaudar millones en puntos claves, como Pedro Juan Caballero.

En esta terminal, por ejemplo, al principio se recaudaban G. 3 millones por día. Cuando se inició la intervención, se saltó a G. 22 millones por día, es decir, hay una diferencia importante.

“Estaríamos en un promedio de G. 13 millones por día”, dijo Retamozo.

Adelantó que la Contraloría General de la República ya está al tanto de estos hechos.

El contralor Enrique García prometió “tomar cartas en el asunto” y asignar funcionarios para interiorizarse de la situación de Puertos, informó el presidente.

Por otro lado, recordó que se realizó la revisión del contrato con la firma Gate Paraguay para operativizar el puerto franco de Montevideo.

Se envió una carta de intimación a la empresa, teniendo en cuenta el atraso del pago del canon.

“Le dimos un plazo (a la empresa) y seguramente si no se pone al día con las deudas comprometidas vamos a rescindir el contrato”, dijo.

El presidente de Puertos dijo que en la carta de intimación se solicita el primer pago del primer semestre, es decir de USD 1.040.000.

El canon fijado en ese contrato es de USD 2.080.000 anuales, es decir, este año no se ha pagado nada.

Otra irregularidad que involucra directamente a la anterior administración es el vencimiento de timbrados. “Al asumir yo el cargo desde el día 3 de setiembre, lunes era, en esa semana me informaron que las facturas o el timbrado estaba venciendo el 30 de setiembre”, explicó.

“Saqué la resolución de inmediato vía presidencia para hacer el llamado porque se tiene que hacer a través de un llamado para obtener las nuevas”, continuó. Al mismo tiempo, enviaron una nota a la SET sobre este tema, explicando la situación.