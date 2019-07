Funcionarios no tienen problemas en ir a Salud

Varios funcionarios que integran el plantel de la miniclínica de Diputados se mostraron preocupados por la posibilidad de no percibir sus haberes a fin de mes y manifestaron que no tienen problemas en ir al Ministerio de Salud, ya que solamente quieren trabajar.

No obstante, observaron que las personas que acuden a la Cámara Baja dejarán de contar con un servicio médico. Las personas que acuden al servicio de la clínica son quienes se van a la Cámara Baja junto a los diputados para solicitar favores o proyectos para sus comunidades. En su mayoría son de escasos recursos y en varias ocasiones ocurrieron episodios donde hubo desmayos esperando hablar con los legisladores, muchas veces por hambre. Un funcionario que prefirió el anonimato, relató que aparte de los servicios que suministran como toma de presión y provisión de medicamentos, muchas veces se tuvo que proveer de alimentos a los que acuden. “Nos quedamos sin servicio médico y precisamos para los visitantes y delegaciones de colegios que van a la Cámara”, manifestó Ramón Solís, director administrativo.

Indicó que se maneja la opción de que la prestadora de servicio de salud Asismed provea de primeros auxilios, no obstante, no subsanará el problema, puesto que no servirá para los visitantes que acuden.