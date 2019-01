Funcionarios de EEUU no pueden pagar sus deudas

Unos 800.000 empleados federales se preparan para no recibir pago esta semana debido al cierre parcial de la Administración que empezó el 22 de diciembre, lo que vislumbra un pronóstico gris para muchos, especialmente, aquellos con empleos públicos poco remunerados. Trump y los opositores en el Congreso libran una batalla por el pedido del presidente de USD 5.700 millones para construir un muro en la frontera con México, y mientras tanto los empleados no esenciales del Gobierno en varias oficinas federales fueron enviados a sus hogares con licencia sin goce de sueldo o están trabajando sin una perspectiva inmediata de pago. En testimonios conmovedores en el Capitolio, sede del Congreso, trabajadores de oficinas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dijeron que muchos de sus colegas enfrentan crecientes crisis financieras, que no cubrían los costos de la guardería de sus hijos o hacer pagos de hipotecas u otras cuentas. AFP