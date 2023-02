Funcionario supuestamente está vinculado a la estafa

Pese a las denuncias, aún no fue apartado del cargo. El abogado Cristian Fox, director de Talento Humano del IPS, dijo que derivaron las documentaciones a la Asesoría Jurídica y que aguardan un dictamen.

“Remitimos todos los antecedentes que nos han arrimado, más publicaciones de las redes. Él es funcionario permanente del IPS. Tenemos supuestos, que le están denunciando; también por la presunción de inocencia no podemos tomar la medida de desvincularle automáticamente. Él sigue en el cargo, todavía no se le ha apartado, atendiendo que no tenemos un dictamen jurídico”, dijo Fox.

ÚH se comunicó al número de Julio González, pero no respondió a los mensajes ni accedió a la entrevista.

Tres afectados por el IPS y cuatro de Petropar aseguran que son personas con discapacidad. Carlos González Benítez –con miopía, estrabismo y astigmatismo– acusa al titular de Asonadis de ofrecerle la afiliación para el trámite del certificado, por el que pagó un total de G. 17 millones, pero que fue estafado, denuncia. Carlos González informó, a través de una nota al IPS, que padece de una discapacidad y pide reconsideración de su caso.

Además, Shirley Cabrera y Pamela Riquelme, desvinculadas del IPS, también denuncian el modus operandi y el cobro de G. 2.500.000 por el documento. Ambas aseguran que padecen discapacidad: miopía y astigmatismo.

A las denuncias, se suman los de Petropar que son Carlos González, Emilio Benítez, Hugo Giménez y Diego Bogado. Acusan a Yimi Candia, funcionario de Petropar y representante de Asonadis, de entregar los documentos falsos tras el pago de G. 7 millones.