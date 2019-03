Funcionario apareció en su puesto, pero se delató y desconoce su rol

Julio Cabrera, director de Gestión de Personal, encabezó el recorrido. En cada oficina se labró un acta y los funcionarios presentes rubricaron cada documento con su firma para avalar su presencia.

Cabrera indicó que el reglamento de la cámara le habilita a realizar el control aleatorio, debido a que muchos funcionarios registran su asistencia, pero no permanecen en la institución, por lo que los controles al azar y sin previo aviso le permitirán comprobar la existencia de planilleros.

Una de las comisiones controladas fue la de Prensa, donde se tenía denuncia de que uno de los funcionarios, Gerardo Rojas Paiva, solamente acudía para registrar asistencia. Rojas Paiva, ex concejal y ex presidente de seccional, se desempeña, según los papeles, como asesor en dicha instancia legislativa.

Al momento en que llegó la delegación para el control, el funcionario no se encontraba en la oficina, a la que ingresó minutos después alegando que salió a comprar su desayuno.

Consultado sobre cuál es la tarea que desempeña en la comisión, Rojas Paiva solo atinó a decir que analiza junto con otros asesores los proyectos que llegan hasta dicha instancia, pero no pudo mencionar un solo proyecto que haya estudiado y luego asesorado a los diputados sobre la conveniencia de su aprobación de parte del pleno.

Con las manos temblorosas y visiblemente nervioso, dijo que analizaron los documentos el año pasado y como ahora volvían del receso parlamentario no recordaba de qué se trataban los proyectos.

El mismo percibe más de G. 7 millones de salario y se olvidó incluso que Cynthia Tarragó, quien ni siquiera es diputada, ya no es la titular de la Comisión de Prensa.

PRESENTE. Otra oficina visitada por la Dirección de Recursos Humanos fue la del diputado concepcionero Luis Urbieta. Esta está en la mira a raíz de las publicaciones de que una de las asistentes del legislador, María de Lourdes Pagliaro, solo va a registrar su presencia y luego se retira de la Cámara en su lujoso vehículo. Ayer, la mujer estuvo presente con sus compañeros de oficina escuchando las recomendaciones del director del personal.

Mientras se hacían los controles, los miembros de la mesa directiva analizaron la situación de los funcionarios. Un grupo solicitó la realización de una auditoría externa. El pedido generó malestar debido a que el año pasado se aprobó una declaración para que se haga la auditoría, pero argumentando falta de presupuesto no se hizo.

Ayer, los proponentes pidieron que se apruebe la auditoría mediante una resolución, y no por simple declaración, para que tenga peso y sea cumplida.

Secretario gana G. 19 millones, pero pide ir solo de tarde

Días atrás, el funcionario de la Cámara de Diputados Denis Desiderio Barboza fue publicado por supuesto planillerismo, ya que el mismo no acude a la sede parlamentaria.

Sin embargo, tras las publicaciones, Barboza solicitó su cambio de horario; prefiere el horario de la tarde, donde el control es menor. El mismo debe cumplir un horario de 7.30 a 13.30 en la institución, hecho que no lo realiza desde hace 8 meses.De acuerdo con los registros oficiales, el funcionario está designado a la oficina del diputado colorado Pedro Alliana, pero con el argumento de realizar gestiones fuera de la institución, no aparece por la Cámara Baja.

Barboza percibe un salario de G. 19.300.000 mensuales y desde hace varios meses gestiona una comisión de servicios para realizar “gestiones varias fuera de la institución”, lo que le permite no registrar su asistencia, como sí están obligados a hacer el resto de los funcionarios.

Desde la Dirección de Recursos Humanos informaron que si el diputado Alliana no autoriza por escrito el pedido de cambio de horario, no se aprobará.