Descargo. Cynthia Núñez, funcionaria de la Cámara, aseguró que desde el 2017 no maneja cuenta de Twitter.

En su defensa, Núñez aseguró que desde el 2017, ella dejó de pertenecer a esa dependencia y que no maneja la contraseña del Twitter y que eso es fácil de verificar.

“Niego categóricamente. Cuando entré a Radio Cámara hace cinco años (2013), creé la cuenta del Twitter, la Fanpage porque la radio nunca tuvo. Hace un año ya no estoy en Radio Cámara. Estoy en prensa. Yo ya no manejo la cuenta del Twitter. No tengo el acceso a la cuenta, la contraseña del email”, remarcó.

La cuenta de Twitter solamente maneja la dirección general, la dirección de TV Cámara y redes sociales.

“Me quieren embarrar en algo que yo no tengo nada que ver. Solamente hay gente que sabe quienes están haciendo esto. Me afectó muchísimo esta publicación”, sentenció la funcionaria que confirmó que está sin funciones pero que cumple su labor diariamente.

La polémica se generó luego de que Griselda Ortega, quien se desempeñaba como cronista en TV Cámara, fue beneficiada con un ascenso y designada directora del área por el nuevo titular del cuerpo legislativo, Miguel Cuevas.

Ante las críticas en los medios apareció este tuit desde la cuenta oficial de Radio Cámara: “Cómo lo que la gente no puede verle triunfar a los demás. Ella es una mujer preparada con maestría en comunicación”, indica.