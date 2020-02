Fuga de reos en PJC: Cecilia Pérez sospecha sobre "pacto de silencio"

Al ser consultada sobre la fuga de los reclusos y las informaciones que van recabando sobre cómo sucedieron los hechos, Pérez habló de una sospecha sobre "un pacto de silencio", que en la zona existe mucha dificultad y que los datos que brindan los implicados son muy limitados.

"No sé si hay un pacto de silencio, pero cuesta que hablen, también podría ser por temor", puntualizó en contacto con Monumental 1080 AM.

Según datos preliminares dados a conocer, manejan que todos los fugados habrían salido por el túnel el 19 de enero, que pasó desapercibido por los guardiacárceles. Aunque también hay versiones de que salieron por el portón principal de la penitenciaría.

La estructura del túnel tiene una extensión de 25 a 30 metros de largo y los reos instalaron un cableado eléctrico y un ventilador para contar con iluminación y aire durante el trayecto.

Las autoridades hablaron de liberación y que los guardiacárceles habrían ayudado. Luego de lo ocurrido, fueron imputados y quedaron detenidos 29 ex guardiacárceles, un ex jefe de seguridad, el ex director de la penitenciaría y un funcionario de la dirección de la cárcel.

En total 76 presos, en su mayoría integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), salieron de la cárcel durante la madrugada del domingo 19 de enero.

Todos son considerados de alta peligrosidad y están siendo buscados en territorio paraguayo y en el Brasil. Hasta el momento, fueron recapturados 15 reos.