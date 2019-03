Fuerte cruce entre Stiben Patrón y Celeste Amarilla por convocatoria a Cartes

Tanto audios como capturas de pantalla de la conversación que tuvieron Amarilla y Patrón, vía WhatsApp, trascendieron en la noche de este viernes. El diálogo inicia con un mensaje del joven, quien este jueves le escribió diciendo que esperaban una explicación por su postura a favor de ex mandatario, pero el mensaje no fue respondido.

Este viernes, nuevamente Patrón mensajea a Amarilla y envía un audio de una entrevista que la diputada brindó como explicación a su voto en contra de que la comisión remita los antecedentes de Cartes a un Juzgado para que defina las sanciones por desacato.

Nota relacionada: Llamativo cambio de postura da respiro a Cartes en caso Messer

“Yo no creo que te hayas vendido propiamente a Cartes. Pero que le fuiste útil y traicionaste toda nuestra lucha y pisaste tu palabra, eso sí me da mucha pena”, fue el mensaje de Patrón que desencadenó en el malestar de Amarilla.

“¿Pero quién carajos te crees vos Steven Patrón, para hablarme así?. Pero estas loco, ubícate un poco mi hijo. Desubicado es poco decirte, atrevido. No me conocés carajo para tratarme así, demasiado nuevo sos mi hijo (sic)", refirió la diputada a través de un audio.

"Tenes que quemar cuatro Congresos para hablar conmigo, payaso, ridículo, no te permito que nunca más te refieras así de mí, y nunca te quiero escuchar hablando mal de mí, desubicado, pendejo atrevido (sic)”, añadió en la respuesta.

La confrontación por parte de Patrón siguió y en otro audio se escucha a la legisladora sacarle en cara la ayuda brindada mientras se encontraba preso tras ser imputado por la supuesta fabricación de las bombas molotov en la sede del PLRA, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017.

“Plata te tuve que dar para que comas carajo, plata te tuve que dar para tu señora, para vos, para todos, cuando tratábamos de decir que eras un héroe, cuando lo que fue es que fuiste un simple patotero. Carajo. Y ahora me vas a tratar de vendida (sic)”, respondió Amarilla.

También puede leer: Diputada Celeste Amarilla asegura que no se vendió a Cartes

En otros audios, Amarilla trata de pobre a Stiben Patrón y también lo amenaza con denunciarlo de seguir recibiendo sus mensajes.

“Seguí diciendo lo que quieras. Llamá a todas las radios, payaso, acusáme de vendida a ver si alguien te cree, desubicado. Ladronzuelo que te habrás llevado más que un televisor del Congreso a tu casa”, espetó la legisladora.

Por su parte, Patrón comentó a Ultima Hora que siente en todo el derecho de cuestionar a la Celeste Amarilla, a quien consideraba una compañera de lucha. “No puede estar haciendo esto cuando ella daba discurso contra Cartes”, aseguró.

“Me trata de pobre, como si fuera que ser pobre es un pecado. Me daría más vergüenza ser un delincuente”, agregó en respuesta.

El dirigente liberal mencionó que el actuar de Amarilla molestó a otros del partido. “Hay una molestia hacia la actitud de la diputada, porque no es la primera vez, ella se pasó tratándole mal a toda la dirigencia. Ella es la jefa y si vos no haces lo que ella dice te maltrata y no tiene escrúpulos", manifestó.

"Y ella está ahí porque compro su banca, pagó USD 600.000 y hoy es diputada, pero hay mucho malestar”, declaró además.

Luego de la determinación tomada en el seno de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos atribuidos a Dario Messer sobre la convocatoria a Cartes, el senador colorado Rodolfo Friedmann dio a entender que el ex presidente de la República puso dinero para un cambio de postura.

También puede leer: Caso Messer: No prospera pedido de revisar sanción a Cartes

“Creo que cualquier proceso se debe culminar, lamentablemente no fue así. Con respecto a la remisión de los antecedentes al juez, la diputada (Amarilla) había votado con nosotros. Nosotros no cambiamos de posición. Quienes lo hicieron y quienes se ausentaron deben dar las explicaciones. Hoy subió la cotización del dólar”, dijo, irónicamente, el legislador Friedmann.