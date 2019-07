Fueron de vacaciones, pero acabaron los 4 ejecutados

Los niños Milagros y Franco estaban felices. Para ellos era lo máximo ir de vacaciones con sus abuelos Alcibiades Ayala y Nidia Núñez, propietarios de la estancia Taguató, en Boquerón, para descansar unos días en el Chaco.

Los niños son hijos de Richard Sánchez y Elizabeth Ayala, esta última hija de los dueños de la estancia. Ayala y su esposa llevaban a sus nietos aprovechando las vacaciones de invierno. En la madrugada del martes salieron de Mariano Roque Alonso rumbo a Boquerón. Llegaron alrededor del mediodía a Mariscal Estigarribia, donde aprovecharon para proveerse de víveres y combustible en una estación de servicios; luego hicieron el camino restante hasta la estancia, 140 kilómetros, para llegar alrededor de las 13.30 horas. De acuerdo al fiscal Andrés Arriola, investigador del caso, “al llegar contactaron con sus padres y avisaron que estaban bien. El miércoles ya no se tuvo contacto”. Solo el capataz atendió el miércoles, aduciendo falta de señal para contactar con los familiares. Ante la pérdida de comunicación, los padres de los niños llamaron a un vecino de la estancia para que fuera a verificar lo sucedido. El vecino fue el domingo y no halló a nadie; eso avisó a los familiares y estos acudieron a la policía, logrando finalmente descubrir el horror. Frío relato Según relató fríamente el capataz Vicente Ramírez, los cuatro fueron acribillados al ingresar a la casa. "Mi patrón me llamó y me dijo: 'El martes voy a llegar, mi hijo, porque estoy llevando a mis nietos', yo no podía decir nada porque estaba amenazado", relató, añadiendo que "yo ya sabía lo que iba a suceder, pero no podía decir nada". Contó que cuando los propietarios abrieron la puerta, uno de los hombres disparó contra los abuelos y sus nietos con una escopeta, cayeron los tres, pero el niño corrió, fue perseguido y recibió el disparo que acabó con su vida. "El nene corrió, intentó huir, ahí agarraron un rifle y le balearon, la nena ya murió en el lugar con sus abuelos", relató. La hipótesis del fiscal es que los dueños llegaron y sorprendieron al capataz Vicente Ramírez y los delincuentes en plena faena de robar los animales. Según el médico forense Silvio Chirife, que realizó la autopsia, los cuerpos presentaban una rigidez cadavérica de seis días, es decir, el martes por la tarde habían sido asesinadas las víctimas. Los adultos recibieron disparos de escopeta, presumiblemente estando acostados boca arriba o arrodillados, a la altura del pecho, ambos del lado izquierdo, mientras que los menores fueron ejecutados con un revólver calibre 22; el niño, con un disparo en la nuca y su hermana en la sien y en el tórax. Todos los cuerpos fueron posteriormente metidos en una cámara séptica. La tía de los pequeños, Griselda Sánchez, dijo al salir de la Morgue Judicial que están sin palabras, que no encuentran ninguna explicación a todo esto. La noticia causó consternación en el Centro Educativo San Agustín de Loma Pytá, que emitió un comunicado repudiando “los hechos de violencia donde, con extrema crueldad, han arrancado la vida a niños, víctimas inocentes”. También la Escuela de Fútbol Arsenio Erico de Loma Pytá, donde el niño Franco practicaba , está de duelo, ya que era el arquero de la categoría 2010. Luis Ocampos, técnico de la escuela de fútbol, manifestó que Franquito era el mejor arquero.