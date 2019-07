FTC no dimensiona complejidad, dicen

El modelo de seguridad basado en la militarización de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay no ha dado resultado en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. La socióloga y ex comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Diana Vargas Núñez, recalca que no se contextualiza y dimensiona la problemática del crimen organizado en la zona Norte.