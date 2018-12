Froilán Peralta irá a juicio oral

Froilán Peralta cambió su look en estos tres años de proceso.

El juez Elio Ovelar resolvió que el caso del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y la ex directora de Talento Humano del Rectorado Carmen Martínez, también conocida como la “comepapeles”, sea elevado a juicio oral y público este miércoles, según informó la 780 AM.