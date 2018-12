Friedmann retruca expresiones de Cristina Villalba

“Antes de que venga, ellos ya le juzgan y le condenan, entonces pierden credibilidad y dejan entrever que hay un odio visceral”, expresó Villalba.

Agregó que Friedmann, antes de proceder contra el ex jefe de Estado, tiene mucho que explicar, haciendo alusión a las denuncias con que cuenta de cuando era gobernador del Departamento de Guairá. “El señor ex presidente no puede declarar ante una persona que está en forma irregular”, afirmó la legisladora. Manifestó que Horacio Cartes no se debe presentar ante alguien que carece de autoridad moral.

Los dichos de Villalba fueron citados por Friedmann, quien le retrucó diciendo que no es ante él que debe presentarse Cartes, sino ante toda una comisión conformada para la investigación. “Es una Comisión Bicameral del Congreso, no ante mí, soy uno más de los seis miembros. Tan difícil es entender eso”, dijo Friedmann.

La Comisión Bicameral, siguiendo con la investigación a Darío Messer, “amigo del alma” de Horacio Cartes, fijará una nueva fecha para la audiencia del ex mandatario, luego de que este no se haya presentado. Será Alcides Corbeta el juez que deberá notificarlo, aunque aún se desconoce el día y la hora. El magistrado contó que la comisión le pidió que le haga saber a Cartes que si vuelve a no comparecer, se aplicará la ley del desacato.