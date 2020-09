Friedmann reitera que su caso tiene dirección política

El senador Rodolfo Friedmann se defendió ayer de las acusaciones en su contra y reiteró que el caso está direccionado políticamente por el ex presidente Horacio Cartes. El ex ministro contó a NPY que tuvo un vínculo contractual con Eventos y Servicios SA (ESSA) para que provea el almuerzo escolar, pero negó la información que señala que habría impuesto condiciones para que personas allegadas a su círculo estén vinculadas con la empresa.

La Fiscalía acusa que Friedmann capitalizó a la empresa y colocó a prestanombres para que le pasen las ganancias del 80%. “Nosotros vamos a defendernos en la Fiscalía, que sacó un comunicado en contra mía actuando en forma corporativa”, dijo Friedmann.

Además, afirmó que no hizo ningún tipo de amenazas a la fiscala general, Sandra Quiñónez. Agregó que no utilizará su banca para interferir en el proceso y reiteró que desde el Senado ejercerá su defensa política. “Es un tema político, esto está direccionado políticamente para eliminarme políticamente, y dije que voy a desnudar quién me está acusando. Voy a mostrar documentos de inacción de la Fiscalía”, anunció.

Dijo que Sandra Quiñónez se victimiza pero en realidad es el ex mandatario Horacio Cartes quien la amenaza de muerte “permanentemente”. Además, apuntó que modificaron la acusación para involucrar a su esposa (Marly Figueredo), porque la orden es quebrarlo emocionalmente. “Me está llegando mucha información y esa información voy a ir sacando”, afirmó el ex ministro.

Se preguntó cómo el denunciante, Hugo Alexander Torales, no está imputado, cuando la presunción es que él también está involucrado en el caso.