Friedmann pide a Godoy que no obstaculice investigación contra Messer

El senador Rodolfo Friedmann pidió a su colega Sergio Godoy que no obstaculice la investigación contra Messer.

Indirectamente, ante el pleno de la Cámara de Senadores, el senador Rodolfo Friedmann dijo este jueves al legislador Sergio Godoy que no obstaculice ni desvirtúe a la Comisión Bicameral que investiga a Dario Messer.

El debate sobre el tema inició cuando el cartista Sergio Godoy solicitó un pedido de informe sobre las actividades y los documentos que se analizan en la Comisión Bicameral que investiga a Messer. El pleno de la Cámara Alta acompañó la solicitud.

Esa petición no fue bien vista por Rodolfo Friedman, quien preside dicha comisión legislativa. Al hacer uso de palabra, el legislador de Colorado Añetete insistió en dejar de utilizar la banca para obstaculizar la investigación.

"Tenemos que sacarnos las caretas y decir como corresponde: 'No me gusta que se investigue este caso porque le afecta a mi patrón, a mi amigo, a mi compadre'", sostuvo el ex gobernador de Guairá.

Lea más: BNF notificó operaciones sospechosas de Messer 4 años después

Godoy explicó que, a su criterio, no corresponde que la comisión se tome atribuciones en la investigación debido a que Messer está imputado por un hecho punible y eso debe ser gestionado directamente por la Fiscalía.

En otro momento, el senador cartista también reconoció que conoce a Messer. "Es de mal nacidos e hipócritas negar que le conozco a alguien. Claro que lo conozco", señaló.

Al respecto, Friedmann mencionó que el órgano compuesto por senadores y diputados lleva a cabo actividades que se enmarcan dentro de las normativas legales.

“Nosotros estamos actuando en base a lo que las leyes nos permiten y si queremos saber qué es lo que hace la comisión, todo es público. Se está llevando de la mejor manera y no se está llevando al ámbito político”, señaló.

A su turno, el legislador Jorge Querey, miembro de la Comisión, expresó que este tipo de investigaciones requiere de un apoyo significativo por parte de los miembros del Senado y apeló a que sus colegas no empiecen a bombardear desde adentro la labor que realizan en el marco de la Constitución Nacional.

Nota relacionada: Messer no se presentará ante la Justicia al haber "una condena política"

“Quiero dejar en claro que nuestra actuación esta contrastada con la reglamentación que corresponde. Nosotros estamos investigado el papel que han cumplido ministros, titulares de entes y funcionarios para saber qué le cupo y cuál es la calificación de estos; y si corresponde será juzgado por el Ministerio Público”, aclaró.

La Comisión Bicameral de Investigación reveló que el Banco Nacional de Fomento (BNF) dio a conocer las operaciones de Messer luego de cuatro años de movimientos sospechosos y que el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, no informó sobre las diligencias financieras del brasileño por falta de recursos humanos y de presupuesto en la institución.

Messer sigue prófugo

Dario Messer es sospechoso de ser uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil y operó en Paraguay.

El empresario tiene una relación muy cercana con el ex presidente de la República Horacio Cartes. El propio mandatario lo consideró como su hermano del alma.

Messer fue imputado en mayo de este año por la justicia paraguaya por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Hasta el momento se encuentra prófugo.