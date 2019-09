Friedmann pedirá permiso ante exigencia del cartismo

Entre los referentes de Añetete apareció Friedmann, cuya banca está reclamando el cartismo, pero hasta el momento no están cediendo, hecho que genera el malestar.

Trascendió que finalmente Friedmann pedirá permiso la próxima semana (en la semana de la primavera) para lograr la paz partidaria y ceder al reclamo del cartismo. Sin embargo, desde Honor Colorado esperan que renuncie a la banca para reestablecer el orden institucional.

Friedmann apuntó que la unidad dentro del Partido Colorado se ha iniciado hace un tiempo y que será un proceso largo. Evitó opinar sobre la ausencia de Cartes en el acto de festejo de la ANR. “No tengo idea. No quiero opinar. No creo que una presencia pueda o no sellar la unidad. Es un proceso que se tiene que dar en todo el país”, remarcó el legislador de Añetete.

cinismo. Apuntó que es normal y que siempre habrá cuestionamientos dentro del Partido Colorado. Acotó que espera que la unidad se dé de manera genuina y no en forma cínica. “La unidad se tiene que dar dentro del disenso. No una unidad cínica donde todos debemos estar callados. Cada uno es lo que es y cada movimiento defiende lo que cree que es justo”, significó.