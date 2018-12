Friedmann pasó de investigador a indagado

El senador Rodolfo Friedmann pasó de ser miembro de la Comisión Bicameral que investiga las implicancias del lavado de dinero presuntamente cometido en Paraguay por Darío Messer, a ser él mismo objeto de una investigación.

A partir de esta semana la Fiscalía Anticorrupción comenzará a indagarlo por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Guairá.

El caso fue asignado a la fiscala Liliana Alcaraz.

La denuncia fue presentada el pasado 1 de noviembre por un grupo de abogados encabezados por Jorge Portillo.

El escrito menciona que Friedmann es responsable de los delitos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, entre otros, a través de un derroche en el rubro de combustible durante la administración del ahora senador colorado. La denuncia se apoya en un informe de la Contraloría General de la República.

“NADA QUE ESCONDER”. Por su parte, el senador Friedmann afirmó ayer que no tiene nada que esconder y que confía en las instituciones. “La denuncia se basa en un preinforme de la Contraloría. La Contraloría te hace una revisión, en este caso lo hizo por pedido mío, después te notifican, respondés a todas las dudas, finalmente ellos emiten un dictamen con la documentación que se les provee. Normalmente después de eso, si encuentran una irregularidad, remiten a la Fiscalía. En este caso no se emitió aún el dictamen final”, aseguró Friedmann y adelantó que hará públicas todas sus declaraciones juradas para mostrar que no se enriqueció de forma ilícita.