Friedmann: "Me voy a mantener en el Senado"

“Categóricamente, el presidente de la República no puede ocupar dos cargos, podemos discutir la forma y el cómo, a favor y en contra, pero la incompatibilidad es categórica y que se tiene que correr la lista, también”, refirió sobre su parecer acerca de la exclusión de Horacio Cartes.

“Yo voy a jurar el sábado y me voy a mantener en el Senado. Hasta el 15 de Agosto hay una incompatibilidad para que asuma Cartes; a mi entender, Horacio Cartes debería ir a jurar el 16 de Agosto como senador vitalicio, pero eso siempre va a depender de una mayoría en el Senado”, explicó.

El ex gobernador del Departamento de Guairá expresó que no esperaba ocupar el cargo en estas circunstancias. “No era mi intención llegar al Senado de esta manera (...) yo estoy en el medio, en la línea sucesora y debo asumir (sic)”, indicó.

Con respecto al reclamo presentado por Enrique Riera ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), dijo que se trata de "un disparate”.

“Es un tema que no vale la pena ni discutir. Un senador suplente no puede asumir en reemplazo de un senador que no ha jurado”, agregó.

Mesa. Aseguró, igualmente, que desde Colorado Añetete se encuentran negociando la presidencia del senado así como la vicepresidencia.

“Estamos conversando de que sea un colorado del movimiento Añetete el que presida el Congreso”, refirió.

A su parecer, la presidencia del Congreso será un factor importante para que no se convoque a Cartes para jurar como senador activo el próximo 16 de agosto.

“Horacio Cartes debe jurar el 16 de agosto, debe jurar como senador vitalicio”, insistió.

Mediante las resoluciones 2.102 y 2.103, Fernando Lugo, actual presidente del Congreso, dispuso que Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky juren, en vista de que la Constitución Nacional impide tanto a Cartes como a Duarte Frutos desempeñar el cargo de senador activo.