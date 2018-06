Leé más: Lugo anuncia que convocará a Friedmann en vez de Cartes

Sin este requisito, del que se hace referencia en el artículo 161 del Código Electoral y en el artículo 10 del reglamento de la Cámara de Senadores, los legisladores no pueden jurar.

Friedmann asumiría como senador activo en medio de una gran crispación en carpas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyos principales movimientos –Honor Colorado y Colorado Añetete– se encuentran divididos por mantener posturas distintas en torno a la senaduría activa de Horacio Cartes.

El presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, anunció este lunes que Honor Colorado se retira de las negociaciones con Colorado Añetete, alegando una falta de apoyo en la conformación de las mesas directivas de ambas cámaras y acusando al sector de Marito de traición.

Sobre este punto, Friedmann señaló que fue una decisión unilateral del cartismo, a causa de un conflicto que “ellos generaron”.

Recordó que cuando anunciaron que podría haber un voto más de un senador de la oposición a favor de aceptar la renuncia, Cartes sorprendió con declaraciones acusando a Añetete de manipulación. Pese a ello, siguieron las conversaciones.

"Me llama la atención la decisión de Honor Colorado de no integrar una bancada unida", lanzó Friedmann.

El ex gobernador indicó que los representantes de HC se basan en suposiciones al pronosticar que no tendrían apoyo para postular a Alliana a la Presidencia de Diputados. "Nosotros no generamos esta situación, no incumplimos ningún tipo de acuerdo", afirmó.

“Yo, de repente, hasta les quiero entender; pasa que uno juzga desde su posición o desde su mundo, en el sentido de que cuando creen que este es un movimiento donde se baja una línea, donde hay un patrón, seguramente que consideran eso como una traición”, sentenció Friedmann.

El reglamento de la Cámara de Senadores establece que ante una baja en la lista de proclamados, ingresa el siguiente candidato titular con más votos, que sería el puesto 18 de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Así, si Cartes no logra jurar como senador, Rodolfo Friedmann, que actualmente está fuera, ocupará la banca número 45.

El juramento de las nuevas autoridades del Poder Legislativo se realizará este sábado. Las sesiones de ambas cámaras serán el mismo día pero en diferentes horarios. En total, son 80 diputados y 45 senadores. Luego, los nuevos legisladores deberán designar a los miembros de la mesa directiva.