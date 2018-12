Friedmann es un senador mau para el titular de ANR

Por otro lado, sobre la convocatoria a Horacio Cartes para que declare mañana, dijo que existe un “odio manifiesto” de parte de Friedmann, y de los integrantes de la Comisión, hacia el ex mandatario.

“Para mí la Comisión, teniéndole en frente a un senador que no fue electo y proclamado, carece de legalidad y carece de credibilidad”, insistió el titular de la ANR. Preguntó también por qué no convocaron aún a los ex presidentes Fernando Lugo y Federico Franco, “porque las cuentas de este señor Messer se abrieron en esos gobiernos”.

Alliana dijo también que existe una persecución política hacia Cartes, y aclaró que el ex jefe de Estado desea colaborar con la investigación, pero puede responder a los requerimientos de la Comisión por escrito.