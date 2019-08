Friedmann dice que no renunciará ni será un obstáculo

Alegó que dentro de su equipo, Colorado Añetete, no le solicitaron que dé un paso al costado, y que jugará en el lugar que más le convenga al presidente Mario Abdo.

“Siempre dije que estoy abierto al diálogo, que no voy a ser un obstáculo a la unidad por una posición política primero bastante fuerte”, dijo.

“No puedo desconocer que es importante el fortalecimiento del Partido Colorado en función del Gobierno”, indicó, y aseguró que no cambió su postura.

“A mí no me van a condicionar. No puedo recibir condicionamiento. No creo que haya. No creo que sea tampoco el camino a la unidad”, consideró.

“No tengo absoluta intención de renunciar al Senado de la Nación”, señaló.

Manifestó que nunca analizó la posibilidad de renunciar; sin embargo, en una reunión con Marito, se había puesto a disposición.

“Sé que vamos a llegar a buen puerto los próximos cuatro años. Voy a jugar donde crea el presidente que pueda ser útil. Eso no significa una renuncia”, acotó.

Admitió que dentro de Añetete por más de que sean un equipo piensan diferente.

“No quiero ser un obstáculo para la unidad”, reiteró el senador abdista.

Aseguró que están en un diálogo permanente, pero él no participa de las reuniones con Horacio Cartes.