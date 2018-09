Friedmann denunciará a Cartes ante la Fiscalía

Dijo que tiene información confidencial proveída por organismos de seguridad de Estados Unidos y otros países, y considera que lo correcto es que Cartes también sea investigado en su país de origen.

La denuncia será presentada por los supuestos hechos de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.

Lea más: EEUU investigó a Cartes por lavado de dinero y presunto vínculo con el narcotráfico

El legislador colorado sostuvo que si antes no había presentado esta denuncia fue porque no contaba con la información que le fue entregada hace apenas 22 días “y una nueva información que se produjo en julio del 2017, según los datos que me hicieron llegar”, manifestó.

Friedmann fue abordado por los medios de prensa en Mburuvicha Róga, luego de salir de una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien –dijo– informó sobre la futura denuncia, refirió el periodista Carlos Peralta.

Mencionó, al respecto, que Abdo Benítez es bastante radical en cuanto a la división de los poderes del Estado, por lo que no considera tener injerencia en la decisión tomada por la Cámara Alta, aclaró el senador.

Lea más: Friedmann no consigue los votos para instar a investigación contra Cartes

“Pero mi obligación como parlamentario es venir a informar esto y vamos a dar el siguiente paso ahora. Ya que no prosperó que sea tratado en la próxima sesión del Senado, lo haremos en forma personal, en mi calidad de senador, una denuncia ante la Fiscalía General”, refirió.

Recordó que muchos de sus colegas cartistas lo trataron de irresponsable, por lo que decidió presentar la denuncia de forma oficial y formal a la institución correspondiente.

Esta mañana, Friedmann pidió al pleno del Senado instar a que la Fiscalía investigue al ex presidente Cartes por los delitos ya mencionados, pero no reunió los votos necesarios para que el documento sea tratado.

Insistió en que al no lograrse la moción de preferencia para que el tema sea tratado en la próxima sesión ordinaria, el documento se pierde, y que por eso decidió presentar la denuncia en su carácter de senador de la nación.